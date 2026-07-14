Un rappresentante delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze di una recente riforma. Ha sottolineato che queste strutture non sono semplici poligoni, ma presidi di sicurezza, sport, formazione, disciplina, volontariato e memoria civile. La sezione di Bibbiena, in particolare, viene evidenziata come un luogo che svolge molteplici funzioni oltre alla semplice attività di tiro.

Arezzo, 14 luglio 2026 – . “I Tiro a Segno Nazionale non sono solo poligoni dove si spara, ma presìdi di sicurezza, sport e storia. Le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, come quella di Bibbiena, sono molto di più: sono luoghi di formazione, disciplina, sicurezza, sport, volontariato e memoria civile. Sono presìdi territoriali che da oltre un secolo svolgono una funzione essenziale per lo Stato e per i cittadini. Le preoccupazioni espresse in una lettera al Ministero dal nostro Tiro a Segno sono anche le mie come sindaco”. Questo il commento di Filippo Vagnoli Sindaco di Bibbiena in riferimento alle preoccupazioni espresse in una lettera dal Tiro a segno di Bibbiena per le possibili ricadute operative derivanti dall'applicazione dell'Articolo 8 del recente Decreto-Legge di riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiro a segno di Bibbiena: Vagnoli esprime preoccupazioni per le conseguenze della riforma

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