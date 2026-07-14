TFA sostegno XI ciclo a luglio anche la prova scritta Ecco le date
A luglio si svolgerà la prova scritta del XI ciclo del TFA sostegno, dopo che molte università hanno eliminato la fase preselettiva. Le date della prova variano tra le diverse sedi universitarie e sono state pubblicate ufficialmente. La prova scritta rappresenta il primo step per i candidati che intendono partecipare al ciclo di formazione. Non sono state indicate modifiche alle modalità di svolgimento o ai criteri di valutazione.
TFA sostegno XI ciclo: eliminata la preselettiva in numerose Università, si passa direttamente alla prova scritta. Ecco le date per ciascuna Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili
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