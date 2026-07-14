Durante la notte, gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo raid sull’Iran, con attacchi che hanno colpito obiettivi nel Golfo di Hormuz, trasformando la zona in una polveriera. Due petroliere sono state raggiunte da missili iraniani. Il presidente ha dichiarato che verranno colpite tutte le capacità iraniane e ha promesso che l’azione sarà breve e intensa.

«Colpiremo tutte le loro capacità». Donald Trump annuncia così dallo Studio Ovale una nuova offensiva contro l’Iran e promette che il conflitto «sarà molto veloce ». Ma mentre il presidente americano rilancia la pressione militare su Teheran, a Hormuz si torna a sparare: due petroliere sono state raggiunte da missili iraniani, un marinaio è rimasto ucciso e altri otto membri degli equipaggi sono stati feriti. Contemporaneamente, le Guardie rivoluzionarie hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni statunitensi in Bahrein. La tregua è finita. La tregua è ormai archiviata. Il Centcom ha concluso una nuova operazione... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Terza notte di raid Usa sull’Iran, Hormuz torna una polveriera: missili di Teheran su due petroliere

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Iran, terza notte di raid Usa. Teheran colpisce due petroliere degli Emirati: un morto e 8 feritiPer la terza notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran.

Temi più discussi: Usa, terza notte di raid sull'Iran. Colpite petroliere degli Emirati a Hormuz; Continuano i raid statunitensi contro l’Iran; Iran, Trump ‘guardiano’ di Hormuz: tycoon tra rimborsi, blocco navale e terza ondata di raid; Terza notte di raid in Iran, Trump: Stiamo colpendo duramente.

Saremo gli angeli custodi dello Stretto di #Hormuz e ci dovranno pagare per questo, annuncia #Trump mentre era in corso la terza notte consecutiva di raid contro Teheran. Su Truth il Capo della Casa Bianca avverte: chiederemo un pedaggio del 20% dell x.com

Terza notte di raid americani in Iran, Trump: Continueremo a colpirli duramente. I pasdaran bersagliano due petroliere a Hormuz: un mortoLe Guardie rivoluzionarie: Navi ingannate dagli Usa, hanno messo a rischio sicurezza energetica. Il presidente americano: Abbiamo messo gli iraniani alla prova con la tregua, non l'hanno superata ... msn.com

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