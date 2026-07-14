Terranuova Traiana | definito il programma del precampionato per la stagione sportiva 2026 2027
Il programma del precampionato della prima squadra per la stagione 20262027 è stato comunicato ufficialmente. La società ha divulgato le date e le attività previste in preparazione alla nuova annata sportiva. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle tappe specifiche o sui turni di allenamento. La pianificazione riguarda le settimane immediatamente precedenti l'inizio ufficiale del campionato.
Arezzo, 14 luglio 2026 – Terranuova Traiana: definito il programma del precampionato per la stagione sportiva 20262027. ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente il programma delle attività della prima squadra in vista della prossima stagione sportiva 20262027. Per la quarta volta nella sua storia – la terza consecutiva – la società terranuovese prenderà parte al prestigioso Campionat o Nazionale Dilettanti di Serie D, forte dello storico sesto posto ottenuto nella passata edizione. Il gruppo squadra guidato da mister Stefano Calderini si radunerà ufficialmente sabato 25 luglio presso lo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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