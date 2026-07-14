Terranuova Traiana | definito il programma del precampionato per la stagione sportiva 2026 2027

Notizia in breve

Il programma del precampionato della prima squadra per la stagione 20262027 è stato comunicato ufficialmente. La società ha divulgato le date e le attività previste in preparazione alla nuova annata sportiva. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle tappe specifiche o sui turni di allenamento. La pianificazione riguarda le settimane immediatamente precedenti l'inizio ufficiale del campionato.