Arezzo, 8 luglio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo, per la stagione sportiva 2026-2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucio Chiodini ( 2008), che farà parte della rosa della prima squadra e sarà pertanto a disposizione di mister Stefano Calderini per il quarto Campionato Nazionale di Serie D nella storia del Club, il terzo consecutivo. Lucio Chiodini (2008) – Difensore laterale sinistro, non ancora diciottenne. Muove i primi passi nella scuola calcio dell’Olmoponte, prima di intraprendere un importante percorso di crescita nei settori giovanili professionistici. Approda ad ACF Fiorentina, dove disputa ben sei stagioni di alto livello fino alla categoria Under 16, disputando i Campionati Nazionali Serie A e B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ASD Terranuova Traiana, accordo per la stagione sportiva 2026-2027 con il calciatore Lucio Chiodini

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