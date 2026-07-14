Terra dei fuochi completato l’intervento di rimozione rifiuti lungo la SP335

Notizia in breve

L’intervento di rimozione dei rifiuti lungo la Strada Provinciale 335 nel territorio comunale si è concluso. Sono stati rimossi grandi quantità di materiali abbandonati, tra cui plastica, vetro e sacchi pieni di spazzatura. L’operazione è durata diverse settimane e ha coinvolto squadre specializzate. Nessun dettaglio sui volumi totali o sui responsabili dell’abbandono. La strada ora appare libera dai rifiuti che da tempo deturpavano l’area.