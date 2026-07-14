Terra dei fuochi completato l’intervento di rimozione rifiuti lungo la SP335
L’intervento di rimozione dei rifiuti lungo la Strada Provinciale 335 nel territorio comunale si è concluso. Sono stati rimossi grandi quantità di materiali abbandonati, tra cui plastica, vetro e sacchi pieni di spazzatura. L’operazione è durata diverse settimane e ha coinvolto squadre specializzate. Nessun dettaglio sui volumi totali o sui responsabili dell’abbandono. La strada ora appare libera dai rifiuti che da tempo deturpavano l’area.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso l’intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio comunale di Lusciano, dove nei giorni scorsi erano state avviate le operazioni previste dall’accordo di collaborazione istituzionale promosso dal Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, prefetto Fabio Ciciliano, e sottoscritto dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano nei mesi scorsi. Le attività si sono concentrate sulle piazzole di sosta comprese tra gli svincoli di Giugliano e Aversa Sud, da tempo interessate dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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