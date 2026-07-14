Nella quarta puntata di Temptation Island, la coppia formata da Alessandra e Rosario si è lasciata, tra lacrime e rabbia. La tensione si è alzata e anche Giovanni e Christian hanno chiesto il falò di confronto. La puntata si è aperta con il falò tra Rosario e Alessandra, culminato in una svolta improvvisa e inaspettata. La scena si è conclusa con l’addio definitivo tra i due.

La quarta puntata di Temptation Island ha visto andare via la coppia composta da Alessandra e Rosario, tra lacrime e rabbia la situazione precipita e anche Giovanni e Christian chiedono il falò di confronto La puntata iniziadove la scorsa settimana si era interrotta,sul più bello:falò fra Rosario e Alessandra con una svolta senza precedenti.Filippo propone di chiamare in causa la tentatrice Giada, motivo principale del malessere di Alessandra e, per la prima volta, assistiamo ad unfalò a tre. Alessandra infatti ha visto settimane fa un video in cui il suo fidanzatoRosario ammette non solo di conoscere già la single Giada,ex amica di Alessandra, ma addirittura diesserci uscito più volte a Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Temptation Island, la quarta puntata: falò troppo affollati e fuochi di paglia

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TEMPTATION ISLAND 2026: falò a 3 e mal di pancia

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