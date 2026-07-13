La quarta puntata di Temptation Island 2026, trasmessa lunedì 13 luglio su Canale 5, ha visto il tradizionale falò a tre. La puntata ha proseguito il racconto delle coppie coinvolte, con momenti di confronto tra i partecipanti e i single. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, è passata dal mercoledì al lunedì sera, offrendo nuovi sviluppi nelle dinamiche tra i protagonisti.

Temptation Island 2026, anticipazioni quarta puntata di lunedì 13 luglio 2026. Su Canale 5, in prima serata, continua di lunedì e non più al mercoledì il ‘viaggio nei sentimenti’ dei protagonisti della quattordicesima edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Arrivano alla quarta puntata sei coppie ancora in gioco: Il racconto ripartirà dall’atteso falò a tre tra Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada. I telespettatori assisteranno inoltre al via al percorso di due coppie rimaste finora nell’ombra: una è quella formata da Francesca e Danilo, l’altra da Iris e Andrea. Aggiornamenti anche sul viaggio’ di Soraya e Cristian e di Sabrina e Giovanni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: va in scena il falò a tre

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Temptation Island 2026 - I fidanzati scelgono le single

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