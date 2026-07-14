Nella quarta puntata di Temptation Island 2026, è andato in scena il primo falò a tre nella storia del programma, che però non ha prodotto effetti significativi. Durante l’episodio, si sono osservate dinamiche di complicità tra un tentatore e una single, la gelosia di una partecipante e l’attesa di un confronto tra una donna e il suo partner. Non sono stati registrati cambiamenti o conclusioni rilevanti in seguito a questa fase.

C'erano tutti gli ingredienti: la complicità nata tra Rosario e la single, la gelosia di Alessandra, l'attesa di vedere una donna confrontarsi direttamente con la persona che, almeno simbolicamente, aveva messo in crisi la sua storia. Eppure qualcosa non ha funzionato e il confronto si è dimostrato alquanto sottotono: nessuna esplosione e nessuna scenata destinata a diventare meme, solo un dialogo quasi chirurgico nel quale Alessandra ha capito che il problema non era Giada ma era Rosario. In questo, il vero merito del falò è stato spostare il bersaglio. Invece di trasformare la tentatrice nel capro espiatorio di turno, Alessandra ha fortunatamente guardato l'uomo con cui condivideva la relazione e gli ha chiesto conto delle sue esitazioni, delle sue ambiguità e, soprattutto, della mancanza di un progetto comune. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Temptation Island 2026, la quarta puntata: il primo falò a tre della storia del programma è un buco nell'acqua

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION QUARTA PUNTATA: LATTESISSIMO FALÒ DI CONFRONTO A 3!

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