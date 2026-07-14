Temptation Island 2026 la quarta puntata | il primo falò a tre della storia del programma è un buco nell' acqua
Nella quarta puntata di Temptation Island 2026, è andato in scena il primo falò a tre nella storia del programma, che però non ha prodotto effetti significativi. Durante l’episodio, si sono osservate dinamiche di complicità tra un tentatore e una single, la gelosia di una partecipante e l’attesa di un confronto tra una donna e il suo partner. Non sono stati registrati cambiamenti o conclusioni rilevanti in seguito a questa fase.
C'erano tutti gli ingredienti: la complicità nata tra Rosario e la single, la gelosia di Alessandra, l'attesa di vedere una donna confrontarsi direttamente con la persona che, almeno simbolicamente, aveva messo in crisi la sua storia. Eppure qualcosa non ha funzionato e il confronto si è dimostrato alquanto sottotono: nessuna esplosione e nessuna scenata destinata a diventare meme, solo un dialogo quasi chirurgico nel quale Alessandra ha capito che il problema non era Giada ma era Rosario. In questo, il vero merito del falò è stato spostare il bersaglio. Invece di trasformare la tentatrice nel capro espiatorio di turno, Alessandra ha fortunatamente guardato l'uomo con cui condivideva la relazione e gli ha chiesto conto delle sue esitazioni, delle sue ambiguità e, soprattutto, della mancanza di un progetto comune. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION QUARTA PUNTATA: LATTESISSIMO FALÒ DI CONFRONTO A 3!
Notizie e thread social correlati
Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: va in scena il falò a treLa quarta puntata di Temptation Island 2026, trasmessa lunedì 13 luglio su Canale 5, ha visto il tradizionale falò a tre.
Temptation Island, anticipazioni quarta puntata 13 luglio: falò a tre tra Alessandra, Rosario e GiadaLa quarta puntata di Temptation Island 2026 andrà in onda lunedì 13 luglio ed è prevista una scena inedita con un falò a tre coinvolgendo Alessandra,...
Temi più discussi: A Temptation Island 2026 è tempo di falò a tre (tra Alessandra, Rosario e Giada); Temptation Island 2026, le anticipazioni della quarta puntata di stasera; Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 13 luglio; Le pagelle di Temptation Island 2026: promossi e bocciati della quarta puntata.
#AscoltiTV #TotalAudience | Lunedì 13 Luglio 2026. Temptation Island (+276K) sfonda il muro dei 4 milioni Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Temptation Island 2026, ancora campione di ascolti ma lieve calo. #lapresse #Temptation #tv Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/spettacoli/televisione/2026/07/14/temptation-island-2026-ancora-campione-di-ascolti-ma-lieve-calo/ facebook
Quando va in onda Temptation Island 2026? Il promemoria per la prossima puntata nel nuovo giorno! reddit
Temptation Island 2026, cos'è successo il 13 luglio: Alessandra e Rosario si lascianoCos'è successo nella puntata di Temptation Island 2026 del 13 luglio, il falò di Rosario e Alessandra, Soraya e Sabrina rifiutano i falò ... gazzetta.it
Le pagelle di Temptation Island 2026: promossi e bocciati della quarta puntataAlessandra lascia Rosario, mentre Soraya rifiuta il falò di confronto anticipato richiesto da Cristian. E Giovanni sbotta ... iodonna.it