Temporali violentissimi Meteo cambia tutto in Italia | le previsioni è allarme

In Italia si stanno verificando temporali molto intensi, soprattutto al Nord. Dopo giorni di caldo e afa, le previsioni indicano un cambiamento rapido delle condizioni meteorologiche. L’ingresso di aria più fresca in quota ha favorito lo sviluppo di temporali violenti, con grandinate e raffiche di vento. Le precipitazioni sono attese nelle prossime ore e coinvolgono principalmente le regioni settentrionali.

Dopo una lunga fase dominata dal caldo intenso e dall’afa, le condizioni meteo sono destinate a cambiare rapidamente su una parte dell’Italia. Il peggioramento atteso nelle prossime ore riguarda soprattutto il Nord, dove l’ingresso di aria più fresca in quota potrà favorire la formazione di temporali violenti, grandinate e raffiche di vento. Il quadro resta seguito con attenzione dagli esperti, considerato il marcato contrasto fra l’aria molto calda presente sul Mediterraneo e le correnti instabili in arrivo da Nord-Ovest. In estate, una configurazione di questo tipo può liberare in breve tempo l’energia accumulata nell’atmosfera, con fenomeni localmente di forte intensità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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