Tempietto del parco intervento complesso
Le verifiche sul tempietto del parco hanno evidenziato la necessità di un intervento strutturale. L’ufficio tecnico ha avviato le analisi e ha indicato che sarà necessario sviluppare un progetto specifico. L’intervento richiederà tempo e risorse economiche aggiuntive.
"Riguardo al tempietto, l’ufficio tecnico ha avviato delle verifiche ed è emersa la necessità di svolgere un intervento strutturale sull’edificio. Servirà una progettazione specifica, tempo e risorse economiche. Intanto, gli operai comunali hanno le chiavi per poter ripulire gli spazi interni in caso di bisogno". Così il sindaco Noemi Tartabini risponde a Silvano Rinaldelli, presidente della sezione locale dell’associazione nazionale bersaglieri. Quest’ultimo si era lamentato per le condizioni di incuria in cui versa da tempo il tempietto del parco delle Rimembranze, edificato nel lontano 1928 a Potenza Picena per rendere omaggio ai 116 potentini caduti durante la Prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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