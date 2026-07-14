Roma, 14 luglio 2026 - In Iran è in atto uno scontro fra fazioni sulla gestione della crisi con gli Stati Uniti e sulle prospettive di un nuovo accordo. Però, secondo Nicola Pedde, Direttore dell’Institute for Global Studies, il regime non vuole la ripresa della guerra totale. Direttore Pedde, l’Iran ha dimostrato una notevole capacità di resistenza nonostante la pressione militare e diplomatica. Quanto può continuare a sfidare gli Stati Uniti? “All’interno dell’Iran esistono due sensibilità. I tradizionalisti, pur riconoscendo la resilienza militare del Paese, temono il deterioramento economico e il rischio che una crisi prolungata provochi nuove proteste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Teheran e lo Stretto di Hormuz: “Lo usa come arma, ma non ha molto tempo”

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Lo Stretto di Hormuz: l'arma segreta dell'Iran che spaventa Trump e l'Occidente

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Teheran mostra ancora i muscoli con gli Usa: «Lo Stretto di Hormuz è nostro e non si cede»Teheran ribadisce la propria posizione sul controllo dello Stretto di Hormuz, dichiarando che la zona è di sua proprietà e non si cede.

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LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE NAZIONALE Battaglia sul controllo di Hormuz Pioggia di missili sull'Iran e navi colpite Teheran annuncia la chiusura dello Stretto gli Usa smentiscono. Lagarde a Washington [LEGGI: repubblica.it] #Rep #e x.com

Gli Stati Uniti e l'Iran affermano entrambi di controllare lo Stretto di Hormuz in mezzo ad attacchi che minacciano un ritorno a una guerra totale e a un tumulto economico globale reddit

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