Tedesco ' mentalista | Penso 50% in italiano e 50% in tedesco dipende da come sto

Notizia in breve

Il nuovo allenatore del Bologna, nato in Calabria e cresciuto in Germania, ha spiegato che il suo modo di pensare varia tra il 50% in italiano e il 50% in tedesco, a seconda del suo stato d'animo. Ha descritto come utilizza entrambe le lingue per comunicare con i giocatori e per affrontare le situazioni quotidiane. Ha anche affermato di usare le sue idee chiare in entrambe le lingue durante gli allenamenti e le riunioni.