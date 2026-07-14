Tedesco ' mentalista | Penso 50% in italiano e 50% in tedesco dipende da come sto

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore del Bologna, nato in Calabria e cresciuto in Germania, ha spiegato che il suo modo di pensare varia tra il 50% in italiano e il 50% in tedesco, a seconda del suo stato d'animo. Ha descritto come utilizza entrambe le lingue per comunicare con i giocatori e per affrontare le situazioni quotidiane. Ha anche affermato di usare le sue idee chiare in entrambe le lingue durante gli allenamenti e le riunioni.

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Nato in Calabria, cresciuto in Germania, il nuovo allenatore del Bologna rivela i suoi metodi di pensiero e approccio con i giocatori: idee chiare in entrambe le sue lingue. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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