Tedesco ' mentalista | Penso 50% in italiano e 50% in tedesco dipende da come sto
Il nuovo allenatore del Bologna, nato in Calabria e cresciuto in Germania, ha spiegato che il suo modo di pensare varia tra il 50% in italiano e il 50% in tedesco, a seconda del suo stato d'animo. Ha descritto come utilizza entrambe le lingue per comunicare con i giocatori e per affrontare le situazioni quotidiane. Ha anche affermato di usare le sue idee chiare in entrambe le lingue durante gli allenamenti e le riunioni.
Nato in Calabria, cresciuto in Germania, il nuovo allenatore del Bologna rivela i suoi metodi di pensiero e approccio con i giocatori: idee chiare in entrambe le sue lingue. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Capuano: “Su Allegri e Tedesco penso che.. E sui Mondiali 2026..”Ciro Capuano ha dichiarato che Francia e Argentina sono le favorite per vincere i Mondiali del 2026.
Da Italiano a Tedesco, il Bologna sceglie per la panchina l'ex ct del BelgioIl Bologna ha annunciato che l’ex tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, sarà il nuovo allenatore della squadra.