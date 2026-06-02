Il Bologna ha annunciato che l’ex tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, sarà il nuovo allenatore della squadra. Tedesco, 41 anni, nato in Calabria e cresciuto in Germania, prenderà il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina. La scelta è stata ufficializzata dall club, che ha confermato il suo incarico. Tedesco ha alle spalle esperienze internazionali e ora guiderà il team in vista delle prossime partite.

AGI - Da Italiano a Tedesco: il Bologna ha ufficializzato che sarà Domenico Tedesco, il 41enne tecnico nato in Calabria e cresciuto in Germania, a succedere a Vincenzo Italiano come nuovo allenatore dei rossoblù. L'ex ct del Belgio ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Tedesco, che compirà 41 anni a settembre, è nato a Rossano, in Calabria ed è cresciuto in Germania, dove si è laureato in ingegneria conseguendo successivamente un master. Poi arriva la chiamata dello Schalke 04 per l'annata 2017-18 e centra secondo posto e qualificazione in Champions al primo colpo. Dal 2017 al 2019 vola in Russia allo Spartak Mosca, poi rientra in Germania, al Lipsia, dove conquista la Coppa di Germania. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Da Italiano a Tedesco, il Bologna sceglie per la panchina l'ex ct del Belgio

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