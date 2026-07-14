Una madre ha trovato la targa dedicata alla figlia, staccata dal parco giochi e lasciata sul terreno. La targa portava il ricordo della bambina di sei anni scomparsa due anni fa. Il gesto ha provocato grande amarezza e indignazione. La donna ha riferito che la targa era appesa al gioco e che ora non si trova più. Nessuna spiegazione è stata fornita per il gesto.

di Lodovico andreucci Ha trovato la targa dedicata alla figlia staccata dal gioco e gettata a terra. Un gesto inspiegabile che ha provocato amarezza e indignazione in una madre che, due anni fa, aveva perso la propria bambina di appena sei anni. Per mantenerne vivo il ricordo aveva acquistato un gioco da installare nel parco di Campolungo, accompagnato da una piccola targa commemorativa per Chloe. Qualcuno, nei giorni scorsi, ha deciso di rimuoverla e di abbandonarla poco distante. A raccontare quanto accaduto è la stessa madre, Serena Landi, affidando il proprio rammarico a La Nazione. "Due anni fa ho perso mia figlia di sei anni e ho deciso di acquistare un gioco da posizionare nel parco di Campolungo, il parco dove solitamente portavo mia figlia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Targa staccata al parco giochi: "Era in ricordo di mia figlia Chloe"

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