Il ricordo di Manservisi | Era il 1983 palasport E c’era la mia firma

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo grande concerto di Vasco Rossi a Ferrara si è svolto nel 1983 al palasport, e la sua organizzazione porta la firma di Ivano Manservisi. Questo evento rappresenta una tappa importante nella storia dei concerti in città. Manservisi ha ricordato quel momento sottolineando il suo coinvolgimento e la firma apposta all’epoca. Ferrara si prepara ora ad accogliere nuovamente Vasco Rossi, ma il ricordo del primo grande evento rimane legato a Manservisi.

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