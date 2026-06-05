Il ricordo di Manservisi | Era il 1983 palasport E c’era la mia firma

Il primo grande concerto di Vasco Rossi a Ferrara si è svolto nel 1983 al palasport, e la sua organizzazione porta la firma di Ivano Manservisi. Questo evento rappresenta una tappa importante nella storia dei concerti in città. Manservisi ha ricordato quel momento sottolineando il suo coinvolgimento e la firma apposta all’epoca. Ferrara si prepara ora ad accogliere nuovamente Vasco Rossi, ma il ricordo del primo grande evento rimane legato a Manservisi.

Ferrara ospiterà Vasco Rossi ma se si torna indietro nel tempo, il primo grande concerto del Blasco in città porta la firma di Ivano Manservisi. "Stava iniziando a esplodere artisticamente ma era appena arrivato penultimo al Festival di Sanremo con ‘ Vita spericolata ’ – racconta – era il 1983. Aveva già suonato un paio di volte alla Festa dell’Unità alla Rivana ma era un Vasco agli inizi. All’epoca mettevo in piedi grandi eventi chiamandomi Organizzazione Cantacalcio e l’anno prima avevo portato allo stadio di Ferrara i Dire Straits con Mark Knopfler e Peter Gabriel. Due icone mondiali. I manager di Vasco, con i quali avevo un rapporto di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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