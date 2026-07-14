Taranto rende omaggio a Salvo D’Acquisto | cerimonia commemorativa e il concerto della Fanfara dell’Arma

Notizia in breve

A Taranto si è svolta una cerimonia commemorativa e un concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri in occasione della giornata dedicata alla memoria di Salvo D’Acquisto. L’evento ha incluso una celebrazione pubblica incentrata sui valori dell’Arma e sulla ricorrenza della Beata Vergine del Monte Carmelo. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale.