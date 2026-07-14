Taranto rende omaggio a Salvo D’Acquisto | cerimonia commemorativa e il concerto della Fanfara dell’Arma
A Taranto si è svolta una cerimonia commemorativa e un concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri in occasione della giornata dedicata alla memoria di Salvo D’Acquisto. L’evento ha incluso una celebrazione pubblica incentrata sui valori dell’Arma e sulla ricorrenza della Beata Vergine del Monte Carmelo. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale.
Tarantini Time Quotidiano Una giornata all’insegna della memoria e dei valori dell’Arma dei Carabinieri ha caratterizzato ieri le celebrazioni organizzate a Taranto in vista della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. Il primo appuntamento si è svolto nel cortile del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove è stata celebrata una cerimonia in onore del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Salvo D’Acquisto, alla presenza dell’Arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Arciconfraternita del Carmine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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