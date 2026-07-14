Forlì, 14 luglio 2026 – È il tratto dell’asse di arroccamento compreso tra gli svincoli di San Benedetto e Villanova quello scelto dal Comune per installare il primo autovelox fisso sulla tangenziale. Il dispositivo, destinato a controllare entrambe le carreggiate, è entrato nella fase conclusiva dell’iter amministrativo. Quella dell’ autovelox sulla tangenziale è un’ipotesi che l’Amministrazione porta avanti da tempo. Già nel 2022 aveva infatti avviato l’iter per ottenere le autorizzazioni necessarie, indicando come principale motivazione la pericolosità dell’arteria, dove nel corso degli anni si sono verificati numerosi incidenti e la velocità è stata individuata tra le principali cause di rischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale, presto arriverà il primo velox fisso: ecco dove sarà. “In quel tratto incidenti e alta velocità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le richieste del ’Ravennate’: "Incidenti per l’alta velocità: servono velox e semafori"Nel quartiere Ravennate, uno dei più abitati e con molte attività commerciali, continuano a verificarsi incidenti lungo le vie Calcinaro.

Perquisizioni in casolari e luoghi remoti: ecco dove si incontrava la cellula terroristica dietro i sabotaggi sull'Alta VelocitàIn seguito a perquisizioni in aree isolate, sono stati individuati i membri di una cellula terroristica sospettata di aver compiuto sabotaggi su...

Argomenti più discussi: Tangenziale, presto arriverà il primo velox fisso: ecco dove sarà. In quel tratto incidenti e alta velocità; Forlì, in tangenziale arriva il primo autovelox fisso: il progetto è entrato nel vivo; Panoramica del vicolo difficile 381 Nguyen Khang, che presto verrà quadruplicato rispetto alle sue dimensioni originali, collegandosi alla tangenziale 2.5.

Tangenziale, presto arriverà il primo velox fisso: ecco dove sarà. In quel tratto incidenti e alta velocitàSta arrivando al termine un iter iniziato nel 2022: il macchinario sarà tra i quartieri San Benedetto e Villanova. L’obiettivo è avere il dispositivo entro fine anno. Non mettiamo questi misuratori p ... msn.com