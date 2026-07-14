Tangenziale Catania domani l’apertura del nuovo svincolo di Misterbianco nord

Domani alle 12.30 sarà aperto al traffico il nuovo svincolo Misterbianco Nord sulla Tangenziale di Catania. L’intervento riguarda l’apertura di una nuova uscita sulla strada, che collega la zona di Misterbianco con la tangenziale. L’apertura è programmata per mercoledì 15 luglio 2026. L’opera si inserisce nelle modifiche alla viabilità della zona, che coinvolgono anche altri interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domani, mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 12.30, sarà aperto al traffico il nuovo svincolo Misterbianco Nord sulla Tangenziale di Catania. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Misterbianco, in sinergia con Anas e la Città metropolitana di Catania. Da mercoledì, dunque, per la prima volta gli automobilisti potranno immettersi dalla Tangenziale etnea verso i quartieri misterbianchesi di Lineri, Poggio Lupo, Belsito, Serra e l’area del sito archeologico di “Campanarazzu” e da lì proseguire anche verso i vicini Comuni di San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo e Mascalucia. Saranno presenti all’apertura dello svincolo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco metropolitano Enrico Trantino, i tecnici Anas e i sindaci dei Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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