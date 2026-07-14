Tajani | ‘FI darà ampia rappresentanza alle donne nelle liste’

Il leader di Forza Italia ha assicurato che le donne avranno ampia rappresentanza nelle liste del partito, dopo una riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale. Ha aggiunto che il suo partito voterà a favore dell’emendamento sulle preferenze. Tajani ha confermato l’impegno a garantire spazio alle candidate femminili senza specificare numeri o quote precise. La dichiarazione arriva in un momento di discussioni sulla rappresentanza di genere nelle liste elettorali.

“C’è un problema che riguarda le donne, ma io ho garantito comunque che le donne avranno ampia rappresentanza nelle liste” Lo ha dichiarato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale, spiegando che il suo partito voterà a favore dell’emendamento sulle preferenze. “Siccome nella legge elettorale” non è garantita la parità di genere, “io come segretario del partito l’ho garantito di fronte ai capigruppo e due vicesegretari del partito, Cirio e Benigni – ha chiarito -. E tenete presente anche che all’interno del partito ci sono una donna capogruppo, una donna presidente della consulta, una donna vicesegretaria, insomma una squadra ben diversa”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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