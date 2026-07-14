A nord di Milano è stato inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità “Distretto Parco Nord”, che entrerà in funzione entro fine agosto. La struttura fa parte di un piano di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali a livello regionale e nazionale, ampliando l’offerta di assistenza sanitaria nella zona. La struttura si inserisce nel network sanitario locale, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi e la gestione dei pazienti sul territorio.

A nord di Milano si amplia la rete dei servizi sanitari territoriali con l’apertura del nuovo Ospedale di Comunità “Distretto Parco Nord”, una struttura che entrerà in funzione entro la fine di agosto e che rappresenta un tassello della riorganizzazione dell’assistenza prevista a livello regionale e nazionale. Il nuovo presidio è stato inaugurato ieri mattina nei locali della Fondazione Ricovero Martinelli di via Laura Vicuna 2, dove sarà ospitato in via provvisoria grazie all’accordo siglato tra l’ Asst Nord Milano e la stessa Fondazione Martinelli. La firma del contratto, avvenuta durante la cerimonia inaugurale, sancisce l’avvio ufficiale della fase operativa della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taglio del nastro al nuovo ospedale. Distretto Parco Nord

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Inaugurato lOspedale di Comunita presso la Casa della Comunita Cittadella San Rocco di Ferrara

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