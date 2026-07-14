Dopo il giorno di riposo, il Tour de France riprende con la decima tappa, lunga 166,6 chilometri tra Aurillac e Le Lioran, che include sette salite di montagna. Prima della partenza, alcuni ciclisti hanno espresso preoccupazione per le alte temperature, affermando che in condizioni di caldo estremo eviterebbero di correre in alcune zone a luglio e agosto. La tappa si svolge in un percorso che potrebbe favorire attacchi da parte delle fughe o il ritorno dei favoriti.

Il Tour de France, archiviato il giorno di riposo, riprende il suo cammino con la decima tappa, Aurillac-Le Lioran di 166,6 chilometri. In una frazione caratterizzata da sette GPM la domanda di fondo è se i big torneranno a essere protagonisti o se ci sarà spazio per una fuga. Uno dei temi più dibattuti in questo inizio di corsa è però quello del caldo estremo che spesso costringe i corridori ad idratarsi costantemente durante la corsa per prevenire problemi. Tadej Pogacar, come sempre, non si è sottratto e ha affrontato il problema proponendo anche una possibile soluzione. Un tema di notevole importanza su cui discutere per poi intervenire: “È un grande tema, di cui bisogna discutere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Poga?ar e il caldo estremo in corsa: “Se dipendesse da me, non correrei in alcune zone a luglio e agosto”

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