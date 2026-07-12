Durante il Tour de France, un ciclista ha dichiarato che, se potesse, cambierebbe il calendario delle corse per evitare le tappe più calde di luglio e agosto. Ha spiegato che preferirebbe spostare le competizioni in periodi con temperature più miti, proponendo un calendario completamente diverso rispetto a quello attuale. La sua opinione si basa sulla volontà di ridurre l’impatto del caldo sulle prestazioni e sulla sicurezza.

"Se avessi il potere di cambiare tutto, modificherei tutti i calendari, non correrei a luglio e agosto nei luoghi più caldi e adotterei un calendario completamente diverso". Il leader del Tour de France Tadej Pogacar, in conferenza stampa, risponde così a una domanda sull'emergenza climatica, da lui definita "un argomento importante su cui discutere". "Ieri è stata avanzata una proposta secondo cui potremmo partire alle dieci, ma per me alle dieci non cambia nulla perché poi si arriva nel pieno del caldo - ha proseguito lo sloveno -. Ad esempio, oggi siamo arrivati e abbiamo concluso con temperature molto più fresche rispetto alla partenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, Pogacar: "Cambierei i calendari per il caldo, evitando luglio e agosto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pogacar takes another page in history

Notizie e thread social correlati

Tour de France, Tadej Pogacar: “Il caldo ci ha dato inizialmente problemi, non avere la maglia gialla aiuta nel recupero”Nel Tour de France 2026, la quarta tappa da Carcassone a Foix è stata vinta da Mads Pedersen, che ha beneficiato del supporto della squadra Lidl-Trek.

Leggi anche: Il Tour de France oltre Tadej Pogacar

Temi più discussi: Tour de France 2026, Pogacar domina sul Tourmalet | La nuova classifica generale; Pogacar può vincere 10 tappe del Tour de France. Ma è davvero possibile?; Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France; Tour de France, Pogacar: C'è stato un lavoro di squadra pazzesco.

Mathieu van der Poel conquista la nona tappa del Tour de France, Pogacar sempre in giallo dlvr.it/TTVCTP x.com

r/RedditPHCyclingClub on Reddit: Usapang Tour de France reddit

Tour de France 2026, Van der Poel vince la 9ª tappa. Pogacar in maglia giallaLa nona frazione, lunga 185,5 km, chiude la prima settimana di competizione in vista della pausa di lunedì. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna ... tg24.sky.it

Tour De France: tutteLa tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discover ... gazzetta.it