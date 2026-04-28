Pirata della strada a Colleferro travolge un 20enne ciociaro e fugge Rintracciato e denunciato

Un incidente a Colleferro ha visto un giovane investire un 20enne e successivamente allontanarsi dal luogo dell’incidente. La persona al volante non era in possesso della patente e guidava un’auto non registrata per circolare. Dopo aver travolto il pedone, l’automobilista si è allontanato, ma è stato rintracciato poco dopo e denunciato dalle forze dell’ordine.

Guidava senza aver conseguito la patente e al volante di un'auto che non avrebbe nemmeno potuto circolare, quando ha investito un pedone per poi darsi alla macchia. La fuga, però, è durata il tempo necessario agli investigatori per incrociare i dati e risalire alla sua identità.I Carabinieri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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