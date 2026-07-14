Susanna Egri una vita al massimo
Giovedì 16 luglio si è tenuto al teatro Carignano un evento dedicato alla danzatrice e coreografa Susanna Egri, che ha ricevuto un omaggio durante gli appuntamenti di Torinodanza Extra. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con momenti di celebrazione e ricordo della sua carriera. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti o variazioni di programma.
Eventi Giovedì 16 luglio la danzatrice, coreografa viene festeggiata al teatro Carignano. Iniziativa che fa parte degli appuntamenti di Torinodanza Extra Eventi Giovedì 16 luglio la danzatrice, coreografa viene festeggiata al teatro Carignano. Iniziativa che fa parte degli appuntamenti di Torinodanza Extra Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Una vita densa di avvenimenti, di intrecci con la grande storia dell’umanità, una vita connessa con l’arte, eclettica... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
I segreti di longevità di Susanna Egri: 100 anni dedicati alla danza - La volta buona 29/05/2026
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Una serata per celebrare il talento e la carriera di un'artista cha ha dedicato la vita alla danza e alla coreutica: SUSANNA EGRI. Al Teatro Carignano, il 16 Luglio 2026, alle ore 21 | Torinodanza Extra : facebook
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