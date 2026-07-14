susanna egri una vita al massimo

Notizia in breve

Giovedì 16 luglio si è tenuto al teatro Carignano un evento dedicato alla danzatrice e coreografa Susanna Egri, che ha ricevuto un omaggio durante gli appuntamenti di Torinodanza Extra. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con momenti di celebrazione e ricordo della sua carriera. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti o variazioni di programma.