Summerween, festa estiva ispirata a Halloween, si sta diffondendo come occasione per celebrare il tema dell’orrore anche durante i mesi caldi. Questa ricorrenza, che richiama la notte delle streghe, utilizza elementi tipici di Halloween, come decorazioni e costumi spaventosi, in un periodo tradizionalmente associato alla spensieratezza estiva. La diffusione di questa celebrazione mostra come il desiderio di vivere esperienze legate al perturbante non sia limitato alla stagione autunnale.

L’immaginario di Halloween ha relegato il perturbante all’autunno, eppure la diffusione del Summerween – celebrazione estiva ispirata alla notte delle streghe – attesta come il linguaggio dell’orrore possa divenire una esperienza estetica trasversale. Nato come fenomeno della cultura pop e amplificato dai social, il Summerween non rappresenta soltanto una curiosità folkloristica ma riflette un cambiamento sociale nel modo di vivere il fantastico e il gotico, suggerendo come la paura non dipenda esclusivamente dall’atmosfera nebbiosa e cupa tipica delle giornate autunnali ma dalla capacità della narrazione di incrinare ciò che si percepisce come familiare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Summerween, l’orrore fuori stagione: perché il perturbante e la paura funzionano anche d’estate

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