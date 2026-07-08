Calciomercato Juventus svolta per il ‘Dibu’ Martinez? Oggi l’incontro con gli agenti
La Juventus ha incontrato oggi gli agenti di Emiliano Martinez, portiere attualmente in discussione nel suo club. La società italiana continua a cercare un nuovo portiere e considera Martinez come possibile sostituto di Di Gregorio. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, con l’obiettivo di portare l’estremo difensore in rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.
La Juventus spinge sempre di più per acquistare Emiliano Martinez. I bianconeri, da mesi, sono alla ricerca del nuovo numero 1 e il “Dibu” sembra essere il nome più papabile per sostituire Di Gregorio. Dopo settimane di incontri e rumor, secondo Sky Sport, oggi si terrà un incontro cruciale tra la dirigenza e l’entourage del portiere. In giornata, al tavolo delle trattative, sarà presente anche Ricky Massara, che insieme a Carnevali, mira ad avere un quadro definitivo sulla volontà del giocatore e sulle richieste di stipendio. Se il confronto di oggi dovesse avere un esito positivo, la Juventus sarebbe pronta ad avviare la trattativa con l’ Aston Villa per portare a Torino uno dei migliori portieri al mondo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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Juventus Targets Emiliano Martinez As Aston Villa Prepares Replacement
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