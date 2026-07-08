Calciomercato Juventus svolta per il ‘Dibu’ Martinez? Oggi l’incontro con gli agenti

Da stilejuventus.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha incontrato oggi gli agenti di Emiliano Martinez, portiere attualmente in discussione nel suo club. La società italiana continua a cercare un nuovo portiere e considera Martinez come possibile sostituto di Di Gregorio. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, con l’obiettivo di portare l’estremo difensore in rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

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La Juventus spinge sempre di più per acquistare Emiliano Martinez. I bianconeri, da mesi, sono alla ricerca del nuovo numero 1 e il “Dibu” sembra essere il nome più papabile per sostituire Di Gregorio. Dopo settimane di incontri e rumor, secondo Sky Sport, oggi si terrà un incontro cruciale tra la dirigenza e l’entourage del portiere. In giornata, al tavolo delle trattative, sarà presente anche Ricky Massara, che insieme a Carnevali, mira ad avere un quadro definitivo sulla volontà del giocatore e sulle richieste di stipendio. Se il confronto di oggi dovesse avere un esito positivo, la Juventus sarebbe pronta ad avviare la trattativa con l’ Aston Villa per portare a Torino uno dei migliori portieri al mondo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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