Un cartellone pubblicitario affisso in centro città mostra un’immagine di un drago, accompagnata da un testo che richiama l’Intelligenza Artificiale e la cultura. La frase “Sulle tracce del drago” ha scatenato polemiche tra cittadini e artisti, che considerano il messaggio provocatorio e in contrasto con l’immagine di festa per l’anno da Capitale della Cultura nel 2026. La pubblicità è stata rimossa dopo poche ore.

L’Aquila si prepara a vivere il suo anno d’oro come Capitale Italiana della Cultura 2026, ma nel panorama artistico e pop della città è appena scoppiato un caso che sta facendo discutere ben oltre i confini abruzzesi. Al centro del ciclone c’è “Sulle tracce del drago”, la storica fiera del fumetto locale, colpevole secondo il popolo del web, di aver pubblicato sui social un manifesto palesemente generato da un’ Intelligenza Artificiale. Una scelta che ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico, sollevando interrogativi etici sul ruolo della tecnologia in eventi che, per definizione, dovrebbero celebrare e supportare la creatività umana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sulle tracce del drago: il manifesto della discordia (e dell’IA) che accende L’Aquila 2026

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