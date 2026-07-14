Su Netflix il reality game ispirato a Monopoly | in palio 2 milioni di dollari

Nell’autunno del 2027 su Netflix debutterà un reality ispirato a Monopoly, uno dei più popolari giochi da tavolo della storia. In una riproduzione a grandezza naturale del circuito del gioco, 12 giocatori si sfideranno per aggiudicarsi un premio da due milioni di dollari. Le regole sono quelle del gioco: tira i dadi, tratta e scambia proprietà, tenta di rimanere con qualche soldo in tasca perché quando finisci in bancarotta sei fuori e alla fine ne rimarrà soltanto uno. Lo show sarà prodotto dalla Hasbro Entertainment insieme allo Studio Lambert, lo stesso che, sempre per Netflix, si è occupato di altri due reality game come Squid Game: The Challenge e The Circle. 🔗 Leggi su Open.online

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