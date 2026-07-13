Monopoly | Netflix annuncia il nuovo reality show basato sul gioco da tavolo

Netflix ha annunciato un nuovo reality show ispirato al gioco da tavolo Monopoly. La produzione prevede una competizione tra partecipanti che si sfideranno in una serie di prove legate alle regole e alle dinamiche del gioco. La trasmissione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e coinvolgerà un numero variabile di concorrenti. La data di debutto e i dettagli sul formato non sono ancora stati comunicati.

Netflix è pronta a trasformare uno dei passatempi più iconici della cultura pop in una spietata competizione televisiva in carne e ossa. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato ufficialmente di aver dato il via libera alla produzione di Monopoly, una monumentale serie competitiva che farà il suo debutto globale nel catalogo della piattaforma nel 2027. La notizia è stata riportata poco fa dal the Hollywood Reporter. La sinossi ufficiale rilasciata dallo streamer anticipa una sfida psicologica e strategica ad altissima tensione, in cui le regole storiche del brand verranno spinte al limite. Dodici giocatori faranno il loro ingresso a parità di condizioni all’interno di una gigantesca e iperrealistica piazza cittadina a tema, ma l’uguaglianza iniziale della competizione durerà molto poco. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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