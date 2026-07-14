La Commissione europea sta preparando una nuova legge per limitare l’accesso ai social network ai minori di 13 anni. La proposta prevede restrizioni e controlli più severi per proteggere i bambini online. La legge mira a regolamentare l’età di accesso e la gestione dei dati personali dei minori. La misura si ispira all’idea di stabilire un momento in cui i bambini siano pronti a usare queste piattaforme, come si fa con la patente per guidare un’auto.

“Così come non consegniamo le chiavi dell’auto a un ragazzo prima che abbia preso la patente, allo stesso modo dobbiamo decidere quando i nostri figli sono pronti ad accedere ai social network”. Con questo paragone la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha anticipato l’intenzione di Bruxelles di introdurre, dopo l’estate, nuove regole per limitare l’accesso dei minori alle piattaforme digitali. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche l’introduzione di un’età minima comune in tutta l’Unione europea, con il divieto di utilizzare i social sotto i 13 anni. Una proposta che von der Leyen ha definito “molto convincente”, ribadendo che “a crescere i bambini devono essere i genitori, non gli algoritmi progettati per catturare la loro attenzione”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Stretta sui social per gli under 13: la Ue prepara la nuova legge per tutelare i minori

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