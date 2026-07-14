Stretta europea sui social network | Accesso solo dai tredici anni in su
La Commissione europea ha annunciato che l'accesso ai social network sarà consentito solo ai minori di almeno 13 anni. La decisione è stata comunicata durante la presentazione delle nuove linee guida per la protezione digitale dei minori, con la presidente che ha sottolineato come i social media non siano un giocattolo. La misura mira a limitare l'uso dei social da parte dei più giovani e a rafforzare le regole sulla tutela online dei minori.
Bruxelles, 14 luglio 2026 – “I social media non sono un giocattolo”. A ricordarlo alla comunità europea è la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in occasione della presentazione delle linee guida per la protezione digitale dei minori. E così, nel rapporto degli esperti intitolato ‘Child safety online’ vengono riassunti gli orientamenti da seguire per, sostiene la Commissione, “proteggere i minori dai rischi online quali l’adescamento, i contenuti nocivi, i comportamenti problematici e che creano dipendenza, nonché il bullismo e le pratiche commerciali dannose”. Tra questi, l’utilizzo di account “privati“, che limitino la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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