Stretta europea sui social network | Accesso solo dai tredici anni in su

Notizia in breve

La Commissione europea ha annunciato che l'accesso ai social network sarà consentito solo ai minori di almeno 13 anni. La decisione è stata comunicata durante la presentazione delle nuove linee guida per la protezione digitale dei minori, con la presidente che ha sottolineato come i social media non siano un giocattolo. La misura mira a limitare l'uso dei social da parte dei più giovani e a rafforzare le regole sulla tutela online dei minori.