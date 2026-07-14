Un uomo arrestato con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento è stato successivamente assolto. Durante l’arresto, ha urinato sulla vettura dei carabinieri e ha registrato l’episodio con il proprio telefono. Il giudice ha deciso di non condannarlo, portando a una polemica pubblica sulla decisione. La vicenda ha suscitato discussioni sul ruolo delle prove raccolte e sulla valutazione delle condotte dell’indagato durante l’arresto.

Era stato arrestato con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo aver urinato su una volante dei carabinieri ed essersi addirittura filmato durante l'atto. Accuse dalle quali il giudice lo ha tuttavia assolto. Protagonista della vicenda dai tratti surreali che arriva da Perugia è un uomo di 24 anni di origini straniere. Stando a quanto riportato oggi da PerugiaToday, l'episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i Carabinieri impegnati in accertamenti in piazza IV Novembre sono stati allertati dalla centrale operativa, che attraverso le telecamere di videosorveglianza aveva notato un uomo intento a "espletare i propri bisogni fisiologici sopra l'autovettura di servizio istituzionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Straniero urina sulla volante dei carabinieri e filma tutto, ma viene assolto: bufera sulla decisione del giudice

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