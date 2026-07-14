Il presunto autore della strage familiare di Casalotti potrebbe essere in Bangladesh, secondo le indicazioni degli investigatori. La polizia sta cercando di confermare se Shahadat Hossain abbia effettivamente raggiunto il suo Paese d’origine, dove si sospetta possa trovarsi. Non ci sono ancora notizie certe sulla sua posizione attuale o se abbia lasciato l’Italia prima o dopo il fatto. Le ricerche sono in corso per rintracciarlo.

Shahadat Hossain, il presunto autore della strage familiare di Casalotti (Roma), potrebbe essersi rifugiato in Bangladesh, il suo Paese d'origine. Il 43enne, del quale si sono perse le tracce da tre settimane, è accusato di aver ucciso a colpi di mannaia Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahal e la piccola Arowa, 8 anni, e di aver ferito il figlio maggiore della coppia, Amir Uddin, 20 anni, sopravvissuto alla mattanza grazie all'intervento propiziatorio di alcuni vicini di casa. Il giovane è stato dimesso dal Policlinico Gemelli nei giorni scorsi e ora si trova in una struttura protetta. Le ipotesi sulla fuga all'estero Secondo alcune indiscrezioni di stampa, gli investigatori della Squadra Mobile, guidati da Roberto Pititto, ritengono plausibile l'ipotesi che Hossain sia fuggito all'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Strage di Casalotti, il killer ancora in fuga: “Forse è in Bangladesh”

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