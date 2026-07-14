In Italia, più di 2.500 farmacie hanno partecipato a iniziative di solidarietà, coinvolgendo oltre 47.000 bambini e raccogliendo oltre 316.000 farmaci. La narrazione si concentra su donne del Mezzogiorno che hanno trasformato la farmacia in una vocazione, prima ancora che in una professione. La campagna si è svolta su tutto il territorio nazionale, con attività di raccolta e distribuzione di farmaci.

R oma, 13 lug. (askanews) – Oltre 316.000 farmaci raccolti, più di 47.000 bambini raggiunti, 2.560 farmacie mobilitate in iniziative di solidarietà su tutto il territorio nazionale. I numeri del welfare farmaceutico italiano crescono. Dietro questi numeri, però, ci sono storie che nessun protocollo cattura. Storie di donne nel Mezzogiorno che della farmacia hanno fatto vocazione prima ancora che professione, in terre dove l’analfabetismo segnava intere generazioni e il bancone della farmacia si trasformava nel presidio sociale sempre aperto senza prenotazione. Leggi anche › L’Intelligenza Artificiale ci aiuta a ridurre i farmaci “inutili” Una di queste storie è adesso un libro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Storie di donne nel Mezzogiorno che della farmacia hanno fatto vocazione prima ancora che professione in "Con tutto l'amore che posso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

You'll never escape! She is the blind prince's medicine slave, but he loves her madly!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Donne che hanno fatto della farmacia una missione di cura

Hanno lasciato sole dieci intelligenze artificiali in una città virtuale ed è successo di tutto: furti, incendi, storie d’amore e un agente che ha votato la propria eliminazioneIn un esperimento condotto dalla startup americana Emergence AI, dieci intelligenze artificiali sono state lasciate sole in una città virtuale.

Temi più discussi: Storie di donne al bivio; A Storie al bivio di sera, parla la ministra Roccella, prima della scomparsa del marito; Nel cortile di Palazzo Trissino inaugurata Mind the Gap, la mostra sulle donne vicentine Steam; 'Storie al bivio di sera', l'appuntamento con Monica Setta: chi sono gli ospiti di stasera.

BEATRICE FAZI PRESENTA A OGLIASTRO CILENTO IL LIBRO UN CUORE NUOVO Giovedì 9 luglio, nuovo appuntamento con la rassegna della Fondazione de Stefano dedicata alle storie di donne che ispirano attraverso il coraggio della propria esperien x.com

Perché le storie di fondo di Rosalie ed Esme sono così simili ma ignorate? reddit

Tutte le volte che le donne…: Cathy La Torre a Parco Tittoni racconta storie di donne che hanno cambiato il mondoL'avvocata e attivista sarà a Parco Tittoni di Desio martedì 14 luglio con lo spettacolo Tutte le volte che le donne... hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo ... mbnews.it

La storia della farmacista Angela Maria Rosaria e del welfare al femminile nel Sud ItaliaOltre 316 mila farmaci raccolti, più di 47 mila bambini raggiunti e 2.560 farmacie coinvolte in iniziative di solidarietà su tutto il territorio nazionale. I numeri del ... ilmessaggero.it