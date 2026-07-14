Grandi donne si raccontano anche questa settimana a Monica Setta nel suo programma “Storie al bivio di sera”, in onda martedì 14 luglio alle 21.20 su Rai 2. Per la prima volta la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola racconta a Monica Setta il suo lato più privato, spiegando di aver dedicato ogni energia all’impegno sindacale. Il tutto rinunciando alla costruzione di una famiglia, una scelta della quale non si dice pentita perché considera tali la Cisl e i suoi oltre 4 milioni e 200 mila iscritti. L’attivista e avvocata Kathy La Torre ripercorre il proprio percorso personale, dall’adolescenza alla battaglia per il riconoscimento dei diritti e dell’effettiva parità, raccontando le difficoltà affrontate nella sua adolescenza ‘non binaria’ e le conquiste raggiunte. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - STORIE AL BIVIO DI SERA: PER LA PRIMA VOLTA UNA VIP SI RACCONTA NEL PRIVATO

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Domani sera, la leader #Cisl #DanielaFumarola intervistata da @MonicaSetta per il programma #StorieAlBivioDiSera. Appuntamento alle 21:20 su @RaiDue x.com

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A Storie al bivio di sera, parla la ministra Roccella, prima della scomparsa del maritoNel salotto di Monica Setta focus su decisioni familiari, passaggi professionali, ferite private e nuove direzioni prese dopo una crisi ... iodonna.it

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