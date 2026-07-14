Storico Gemellaggio Misericordia di Magione tra emozioni e futuro

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una domenica speciale per la Misericordia di Magione, che ha ufficializzato un gemellaggio con un'altra regione. Durante l’evento, è stato firmato un patto formale tra le due realtà, consolidando un legame che durerà nel tempo. La cerimonia si è svolta con la presenza di rappresentanti e volontari, in un clima di festa e collaborazione. La firma ha rappresentato un momento storico per l’associazione, sottolineando l’avvio di un nuovo percorso condiviso.

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Una domenica dal valore storico per la Misericordia di Magione, per un gemellaggio che segna un sodalizio tra due regioni. La firma del patto di collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio – una delle istituzioni più antiche d’Italia, con ben 480 anni di storia – è un solido impegno per il futuro, capace di azzerare concretamente i 153 chilometri che separano le due comunità. La cerimonia ha riservato momenti di profonda commozione, dedicati al ricordo di chi ha lasciato un segno indelebile nelle rispettive realtà. Particolarmente toccante è stata la memoria dei fratelli Francesco e Giacomo Fierloni i due gemelli morti insieme in un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Storico Gemellaggio. Misericordia di Magione tra emozioni e futuro; Solidarietà oltre i confini: gemellaggio nel segno del volontariato tra le Misericordie di Campi Bisenzio e Magione; Volontariato, Dika al gemellaggio tra le Misericordie di Campi Bisenzio e Magione (Pg); Siglato il gemellaggio tra la Misericordia di Magione e di Campi Bisenzio.

storico gemellaggio storico gemellaggio misericordia diStorico Gemellaggio. Misericordia di Magione tra emozioni e futuroToccante cerimonia per il patto di collaborazione con la realtà di Campi Bisenzio. Supporto del territorio all’insegna di un’amicizia che travalica i confini. lanazione.it

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