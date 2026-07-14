Samu, migrante africano, ha lasciato il suo paese per motivi legati all’orientamento sessuale. Ha raccontato di aver scelto di scappare per evitare l’isolamento della famiglia e la discriminazione nel villaggio. Attualmente si trova in un altro paese, con l’obiettivo di mettersi in salvo prima di poter aiutare altri giovani gay ancora nel suo paese d’origine. La sua storia è stata pubblicata sulla rivista Vanity Fair fino a luglio 2026.

Questo articolo è pubblicato sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. «Vorrei aiutare i ragazzi che sono gay e vivono ancora nel mio Paese, ma prima devo salvare me stesso», mi spiega Samu. Lo sguardo è consapevole, l’orgoglio limpido. Mostra le cicatrici delle coltellate sulla mano: «Le vedi, eccole qua, vuoi vedere anche quelle sulla pancia?». Sulla pelle i solchi di un’aggressione subita in Algeria, dopo aver attraversato mezza Africa. Alle pendici di una montagna che sovrasta il deserto, i trafficanti di umani avevano scaricato lui e gli altri sulla sabbia. Poi, all’alba, una banda di criminali giunti con un pick-up li aveva assaltati per derubarli: «Uno di noi ha provato a scappare ed è stato fucilato all’istante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Storia di Samu, scappato dall'Africa perché omosessuale: «Non scrivere il nome del Paese. Se al mio villaggio scoprono che sono gay, la mia famiglia verrà isolata per sempre»

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GIORGIA PAPÀ SALVO E MAMMA CINZIA SCAPPANO DAI BULLI E VANNO A VIVERE IN UNA NUOVA VILLA!

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