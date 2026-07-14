La stazione di Varenna-Esino-Perledo è stata affollata di turisti, con un treno arrivato con un ritardo di due ore. Il tabellone luminoso ha segnalato un tempo di attesa di 130 minuti. Alla notizia del ritardo, alcuni passeggeri hanno applaudito all’arrivo del convoglio. La stazione si è riempita di persone in attesa, provenienti da diverse parti del mondo.

Varenna (Lecco), 14 luglio 2026 – La banchina della stazione di Varenna – Esino - Perledo invasa dalla calca di turisti da tutto il mondo. Il tabellone luminoso, con le informazione di binario e orario, indica 130 minuti di ritardo. Poi il treno finalmente compare all'uscita del tunnel di immissione in stazione e i passeggeri urlano e applaudono. Sono manifestazioni di gioia, dopo l'interminabile attesa di oltre 2 ore, ma anche di ironia. I viaggiatori non sanno ancora che, però, l'incubo è tutt'altro che terminato: a bordo non c'è posto, in carrozza si sta accalcati peggio che in stazione e, intanto, il ritardo continua ad aumentare. La scena arriva appunto dalla stazione di Varenna, una delle più affollate per le migliaia di visitatori che ogni weekend si riversano nella Piccola perla del Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazione di Varenna affollata e ritardo di 2 ore: l'applauso dei turisti all'arrivo del treno

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