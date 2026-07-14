Bagarre a L’aria che tira (La7) sul riarmo europeo e sulle parole del leader del M5s Giuseppe Conte alla manifestazione di Napoli. Ospiti in studio, in quota centrodestra, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e l’ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino. In collegamento, c’è Paolo Romano, consigliere regionale del Pd in Lombardia ed esponente della sinistra dem. Tutto parte dalle critiche di Romano alla linea del riarmo. Bocchino lo attacca frontalmente, ironizzando sulla sua posizione: “Questa sua linea prevede che non dobbiamo essere patriottici, non dobbiamo difendere la terra dei nostri padri, dobbiamo disarmarci, quindi toglieremo anche le porte blindate alle nostre case, i serramenti di sicurezza, gli antifurti degli appartamenti, perché sennò appariamo troppo militaristi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Squallido e fascista!”. Lite furibonda sul riarmo e su Conte tra Paolo Romano, Bocchino e Ronzulli a La7

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