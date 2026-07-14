Le registrazioni della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sono quasi concluse, ma sul web circolano già molte indiscrezioni sul percorso dei concorrenti. Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una replica, affermando che le informazioni diffuse sono false. La giornalista ha precisato di non aver mai parlato di alcuni dettagli che sono stati riportati online. La produzione non ha rilasciato commenti ufficiali sulle voci emerse.

Le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sono ormai nelle fasi conclusive e, come accade sempre più spesso con i reality registrati, sul web continuano a rincorrersi indiscrezioni sul percorso dei concorrenti. Nelle ultime settimane sono emersi presunti spoiler sulle eliminazioni, sui finalisti e persino sulle sorprese ricevute dai naufraghi durante l’avventura. Le anticipazioni sono state rilanciate da diverse pagine social, influencer ed esperti di gossip, alimentando la curiosità del pubblico. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una presa di posizione destinata a far discutere. Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio. Attraverso una storia pubblicata su Instagram direttamente dalle Filippine, Selvaggia Lucarelli ha commentato con tono deciso la quantità di indiscrezioni che stanno circolando sul programma. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Spoiler sull’Isola dei Famosi, arriva la replica di Selvaggia Lucarelli: “State leggendo falsità”

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