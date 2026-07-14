Spagna e Francia si sfideranno nella semifinale dei Mondiali 2026. Tra le due nazionali c’è un unico precedente nel torneo. Ecco come è finita Alla conclusione della fase a gironi, la semifinale tra Spagna e Francia era la più attesa nella parte alta del tabellone. Il pronostico è stato rispettato. Dominante il cammino della Francia che ha eliminato Svezia, Paraguay e Marocco. Più lottato quello della Spagna che, dopo il 3-0 all’Austria, ha superato di misura Portogallo e Belgio. – calciomercato.it (Ansa Foto) Quello che si disputerà a Dallas martedì 14 luglio sarà il secondo precedente in un Mondiale tra Spagna e Francia. L’altro si è giocato venti anni fa a Germania 2006 nell’edizione vinta dall’Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Spagna-Francia, ricordate l’unico precedente ai Mondiali: Ribery pareggia e Zidane la chiude così (Video)

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LA FRANCIA NON VINCERà QUESTO MONDIALE

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