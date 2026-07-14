sovraffollamento scolastico basta bimbi esclusi

Notizia in breve

Dieci bambini sono stati esclusi dall’istituto Bernagozzi a causa del raggiungimento della capienza massima. Il problema del sovraffollamento scolastico è legato a uno squilibrio demografico non gestito. Un consigliere comunale della Lega ha commentato il fatto, evidenziando come la situazione sia una conseguenza diretta di questo dislivello. La questione è al centro di un dibattito pubblico, con richieste di intervento per evitare nuove esclusioni.