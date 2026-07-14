Sovraffollamento scolastico basta bimbi esclusi
Dieci bambini sono stati esclusi dall’istituto Bernagozzi a causa del raggiungimento della capienza massima. Il problema del sovraffollamento scolastico è legato a uno squilibrio demografico non gestito. Un consigliere comunale della Lega ha commentato il fatto, evidenziando come la situazione sia una conseguenza diretta di questo dislivello. La questione è al centro di un dibattito pubblico, con richieste di intervento per evitare nuove esclusioni.
"Una conseguenza diretta da uno squilibrio demografico non gestito". Anche il consigliere comunale Massimo Contarini (Lega) interviene sul tema del sovraffollamento scolastico, fortemente dibattuto nell’ultimo periodo dopo l’episodio che ha riguardato l’esclusione di 10 bambini all’istituto Bernagozzi per capienza massima raggiunta. Secondo Contarini, il problema era stato già evidenziato in consiglio comunale, dove aveva richiamato la necessità di programmare per tempo l’evoluzione dei servizi pubblici. Per il consigliere, la saturazione delle scuole dimostra come l’aumento della domanda debba essere affrontato anche attraverso adeguate risorse di bilancio, trattandosi di un’emergenza che coinvolge non solo il diritto allo studio, ma anche l’ integrazione sociale e la serenità delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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