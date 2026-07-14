Fin quando ci sarà l’Argentina in corsa ai Mondiali nessuno smetterà di fare il paragone storico infinito: Messi o Maradona? E visto che domani si gioca Argentina-Inghilterra il Telegraph ci ha fatto scrivere un pezzo a Graeme Souness, titolando maliziosamente con “è meglio di Messi”. In realtà non ha detto proprio così. Anzi, ne ha fatto un discorso un po’ più largo. “Ho detto a mio figlio James di assicurarsi di guardare Messi e Cristiano Ronaldo il più spesso possibile e di godersi lo spettacolo finché poteva. Sono due fenomeni, dotati di coraggio e carattere, e l’unico che si avvicina a Messi è Diego Maradona”. “Diego era un mago”. “ Ho giocato contro Maradona cinque volte dopo aver firmato per la Sampdoria, incluso a Napoli quando segnò il suo primo gol in Serie A nel settembre del 1984. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Souness: “Maradona ti distruggeva con l’intelligenza, non con il talento”

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