Souness | Maradona ti distruggeva con l’intelligenza non con il talento

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Telegraph ha pubblicato un articolo in cui Graeme Souness afferma che Diego Maradona era superiore a Lionel Messi, sostenendo che Maradona dominava il gioco con l’intelligenza, non solo con il talento. La discussione tra i due calciatori rimane aperta, soprattutto in vista della partita Argentina-Inghilterra di domani, che riaccende i confronti tra le due icone del calcio argentino.

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Fin quando ci sarà l’Argentina in corsa ai Mondiali nessuno smetterà di fare il paragone storico infinito: Messi o Maradona? E visto che domani si gioca Argentina-Inghilterra il Telegraph ci ha fatto scrivere un pezzo a Graeme Souness, titolando maliziosamente con “è meglio di Messi”. In realtà non ha detto proprio così. Anzi, ne ha fatto un discorso un po’ più largo. “Ho detto a mio figlio James di assicurarsi di guardare Messi e Cristiano Ronaldo il più spesso possibile e di godersi lo spettacolo finché poteva. Sono due fenomeni, dotati di coraggio e carattere, e l’unico che si avvicina a Messi è Diego Maradona”. “Diego era un mago”. “ Ho giocato contro Maradona cinque volte dopo aver firmato per la Sampdoria, incluso a Napoli quando segnò il suo primo gol in Serie A nel settembre del 1984. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Souness: “Maradona ti distruggeva con l’intelligenza, non con il talento”
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