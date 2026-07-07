Valutare con l’intelligenza artificiale? Allontaniamoci dal prodotto finale Quali decisioni hai preso lungo il percorso? Dove ti sei bloccato? È lì che risiede l’apprendimento Il podcast
Il dibattito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle scuole si concentra sulle decisioni prese durante il processo di apprendimento, non solo sul risultato finale. I docenti si trovano a dover affrontare questioni pratiche senza linee guida chiare, gestendo in autonomia i dubbi e le difficoltà incontrate. Mentre le istituzioni elaborano normative, gli insegnanti si confrontano quotidianamente con le sfide di integrare questa tecnologia nell’attività scolastica.
Il dibattito sull’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle aule scolastiche si scontra ogni giorno con la realtà vissuta dai professori. Mentre i ministeri e le istituzioni elaborano linee guida e normative, chi siede dietro la cattedra si ritrova spesso a gestire dubbi pratici in totale autonomia. Il tema è stato affrontato nell’ultimo episodio del podcast Teachers of Europe, condotto da Ruth Patisha e Benjamin Z per la European School Education Platform. Ospiti della puntata due insegnanti con un ruolo attivo nella stesura delle policy scolastiche: Andreas Gallinos, docente di lettere a Salonicco in Grecia, e Simona Flegal, insegnante di lingue e filosofia in Germania. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
HO PROVATO un INTELLIGENZA ARTIFICIALE UNCENSORED! Funziona davvero E' davvero pericolosa
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