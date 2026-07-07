Valutare con l’intelligenza artificiale? Allontaniamoci dal prodotto finale Quali decisioni hai preso lungo il percorso? Dove ti sei bloccato? È lì che risiede l’apprendimento Il podcast

Il dibattito sull’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle aule scolastiche si scontra ogni giorno con la realtà vissuta dai professori. Mentre i ministeri e le istituzioni elaborano linee guida e normative, chi siede dietro la cattedra si ritrova spesso a gestire dubbi pratici in totale autonomia. Il tema è stato affrontato nell’ultimo episodio del podcast Teachers of Europe, condotto da Ruth Patisha e Benjamin Z per la European School Education Platform. Ospiti della puntata due insegnanti con un ruolo attivo nella stesura delle policy scolastiche: Andreas Gallinos, docente di lettere a Salonicco in Grecia, e Simona Flegal, insegnante di lingue e filosofia in Germania. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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HO PROVATO un INTELLIGENZA ARTIFICIALE UNCENSORED! Funziona davvero E' davvero pericolosa

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