Erling Haaland ha raggiunto la Sicilia per una vacanza, dopo aver partecipato ai Mondiali 2026 con la Norvegia, arrivando fino ai quarti di finale. Dopo un breve ritorno a Oslo e un incontro con la famiglia reale con la squadra, il calciatore si è spostato in Italia. La visita nella regione comprende momenti di relax e attività legate alla moda e al turismo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media locali.

Meritato riposo per Erling Haaland. Il campione norvegese che ha trascinato la Norvegia fino ai quarti di finale dei Mondiali 2026, dopo un veloce ritorno a Oslo e un evento con la famiglia reale con il resto della squadra, è partito per l'Italia. Nelle scorse ore è stato avvistato all'aeroporto di Catania per poi dirigersi a Taormina dove sarà impegnato in una sfilata di moda prima di concedersi qualche giorno di vacanza. L'attaccante del Manchester City è atterrato quando il sole doveva ancora sorgere, in un aeroporto di Catania non affollato dai tanti passeggeri in arrivo per concedersi qualche giorno di vacanza immersi nelle acque della Sicilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpresa! Haaland sbarca in Sicilia, un viaggio tra moda e vacanze

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