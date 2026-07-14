Il caso del delitto di Garlasco continua a dominare il dibattito pubblico e televisivo. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le nuove indagini e i continui approfondimenti giornalistici stanno riportando sotto i riflettori personaggi e dettagli rimasti per anni ai margini della vicenda. Ogni settimana emergono nuovi elementi destinati ad alimentare il confronto tra accusa, difesa ed esperti. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Anche la puntata di lunedì 13 luglio 2026 di Filorosso, il programma di approfondimento di Rai3 condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, ha dedicato ampio spazio all’inchiesta su Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Sono io il terzo uomo”. Garlasco, nuova intercettazione: cosa succede ora

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CONFIDENTIAL TRAILER - Omicidio Garlasco, i dettagli della discovery su Andrea Sempio

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“Io so cosa si sente nell’intercettazione”. Garlasco, De Rensis insiste su quelle paroleDe Rensis ha affermato di conoscere il contenuto di un’intercettazione, dichiarando di sapere cosa si prova ascoltando quelle conversazioni.

Andrea Sempio, spunta una nuova intercettazione: “Quando sono andato io… il sangue c’era”In un nuovo intervento registrato, un uomo avrebbe affermato di aver trovato sangue in un momento in cui si trovava sul luogo di un presunto delitto.

Temi più discussi: Zverev: Sono sempre stato io il terzo uomo, solo che ero lontano dai primi due; Montella: Io terzo nel mondiale? Se me l'avessero predetto, li avrei mandati a quel paese; Pogacar spettacolare anche fuori dalla gara, medie impressionanti e caldo pazzesco. La Uae vuole anche il terzo posto di Del Toro. Rispetto al Giro? La differenza è enorme; Livorno, il calcio e l’amicizia. Il terzo segreto di Protti? Lucarelli di nuovo allenatore.

Zverev: Sono sempre stato io il terzo uomo, solo che ero lontano dai primi due x.com

Zverev lucido: Sinner resta il migliore, ma io sono il terzo uomo. La caduta mi ha condizionato al servizioAlexander Zverev non ha fatto il bis. A impedirglielo Jannik Sinner, che anche stavolta non ha dato scampo e si è portato a casa il titolo di Wimbledon in ... oasport.it

Chi sono i tre allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasperini: due sono sicuri, il terzo...L'eleganza di Gian Piero Gasperini dopo Roma - Pisa, e soprattutto dopo le bordate di Claudio Ranieri, è stata innegabile. Soprattutto quando ha detto, in sala stampa: Allenatori cercati prima di me? corrieredellosport.it