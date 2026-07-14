Un giorno a White Hart Lane, lo stadio del Tottenham, comparve uno striscione che recitava: "Argentina can keep the Falklands, we'll keep Ossie!", ovvero "L’Argentina si tenga le Falklands, noi ci teniamo Ossie". Molte cose erano già successe e il futuro doveva ancora prendere forma ma bisogna partire da qui, da quello slogan, da quella presa di posizione netta e definitiva; per capire come un calciatore - Osvaldo Ardiles detto Ossie - fu capace di silenziare una guerra portando in dote un destino diviso, un tormento profondo e un cuore spezzato. Osvaldo César Ardiles, argentino di Cordoba, un fisico segaligno e ossuto, l’ombra della malinconia a galleggiare su un sorriso che si manifesta di rado, a ventisei anni vince la Coppa del Mondo che il suo paese - l’Argentina - organizza in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sono idoli d'Inghilterra, scoppia la guerra e diventano reietti: la folle estate '82 di Ardiles e Villa

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