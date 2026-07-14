Nella notte tra domenica e lunedì, a Poggiridenti, sono stati rubati circa 5 mila euro dall'incasso della Festa della Torre dei da Pendolasco. I ladri sono entrati negli uffici della Pro Loco durante l’afflusso di turisti e partecipanti, portando via il denaro. Il giorno successivo, hanno restituito i soldi con un biglietto di scuse, scrivendo che “non erano in sé”.

Ladri improvvisati e pentiti. Domenica scorsa, a Poggiridenti, in provincia di Sondrio, qualcuno aveva approfittato dell'andrivieni di turisti e partecipanti in occasione della «Festa della Torre dei da Pendolasco» per intrufolarsi negli uffici della Pro Loco e rubare parte dell'incasso. Un bottino di cinquemila euro. Ma l'euforia dei ladri è durata poco e, dopo l'appello dei volontari, hanno fatto ritrovare la somma, con tanto di biglietto di scuse. Il furto era stato scoperto al termine della serata, che aveva visto i concerti del Corpo Musicale di Poggiridenti e dei colleghi di Sant'Ilario Milanese, cena con salsicce e polenta e poi ancora musica e djset. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Sondrio, rubano l'incasso della festa della Pro Loco: 5 mila euro. Poi lo restituiscono con un biglietto di scuse: «Non eravamo in noi»

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