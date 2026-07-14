Sommer cambia Inter per il Bruges | Nuovo capitolo aperto

Yann Sommer lascia l'Inter per il Bruges. Il portiere svizzero, nato nel 1988, ha trascorso 12 anni nei cinque principali campionati europei. L'annuncio è stato pubblicato dal giornale iberico Marca. Sommer ha firmato un contratto con il club belga e in una nota ha dichiarato di aprire un nuovo capitolo. La sua partenza segna un cambiamento importante nel reparto portieri dell'Inter.

2026-07-14 11:25:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Yann Sommer (Morges, 1988) lascia lo spettro dei cinque principali campionati 12 anni! Dopo. L’ex nazionale svizzero – ha lasciato la Nazionale nel 2024 – Lascia l’Inter per trasferirsi a titolo gratuito al Bruges.? Il portiere, 37 anni si impegna a ‘blauw-zwart’ (blu e nero) in alto 2029. lasciato indietro tre stagioni in esso Inter in cui ha contestato 139 partite, 120 gol subiti, 66 reti inviolate accumulate e ha vinto quattro titoli: due ‘Scudetti’ (2023-24 e 2025-26), una ‘Coppa’ (2025-26) e una Supercoppa Italiana (2023). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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